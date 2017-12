Investigação sobre ministro do Planejamento está paralisada na PGR

A investigação sobre suposto envolvimento do ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira, com lobistas do esquema de compra de medidas provisórias estava em fase avançada, mas paralisou.

O trabalho está em compasso de espera até a definição sobre sua efetivação ou não como ministro. Por ora, o processo foi encaminhado da primeira instância para a Procuradoria Geral da República.

