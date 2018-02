Coluna do Estadão

Para o presidente do J.P. Morgan no Brasil, José Berenguer, o clima no País entre os investidores é de confiança.

“Quem está pensando num horizonte de tempo mais longo, enxerga grande oportunidade de investimento no mercado brasileiro”, diz Berenguer.

