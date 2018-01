Invasor do Alvorada subiu até o terceiro andar do Palácio

O adolescente de 15 anos que invadiu o Palácio da Alvorada com um carro no início da noite de ontem, 28, conseguiu subir até o terceiro andar da residência oficial.

Ele dirigia um carro, que teria pego escondido dos pais. Depois de quebrar dois portões, ele chegou até a garagem, onde abandonou o veículo. E entrou no Palácio.

“A segurança militar do Exército Brasileiro, durante buscas no local, localizou o adolescente infrator em um dos cômodos do 3º andar”, diz a nota da divisão de comunicação. O jovem foi ouvir por policiais e liberado em seguida aos pais.