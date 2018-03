Interlocutores do presidente Michel Temer avaliam que a possibilidade do ex-ministro Marcelo Calero de gravar o presidente colocam em suspeição todo o comportamento dele frente ao Ministério da Cultura. Lembram que em audiências com Temer não se pode entrar com celular. Se Calero o gravou, foi mal intencionado e levou aparelho próprio.

