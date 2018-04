Interlocutores de Cunha avaliam que Temer tenta cooptar aliados de ex-deputado

A leitura do líder do PMDB no Senado Renan Calheiros (AL) de que Eduardo Cunha está comandando o governo do presidente Temer tem outra interpretação vinda de interlocutores do ex-deputado. O Planalto está, na verdade, cooptando os aliados da bomba-relógio Cunha.

Ex-conselheiro jurídico de Cunha, Gustavo Rocha, subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, é hoje um dos nomes mais próximos do presidente.

