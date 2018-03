Coluna do Estadão

Índios que protestavam contra as reformas do presidente Michel Temer e pediam o avanço da demarcação de terras foram reprimidos pela polícia ao tentarem entrar no Congresso. A tropa de choque utilizou bombas de gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes. Confira imagens:

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao