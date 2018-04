Índios bloqueiam entrada do Ministério da Justiça durante posse de Serraglio

Um grupo de seis indígenas está bloqueando a portaria principal do Ministério da Justiça e impedindo a entrada das pessoas. Eles protestam contra o novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio, que tomou posse hoje no Palácio do Planalto. O protesto ocorre neste momento, em que o ministro participa da transmissão de cargo no prédio do ministério. Em faixas, eles chamam Serraglio de “Capitão do Mato”. A segurança está direcionando as pessoas para uma entrada pela garagem do ministério.

