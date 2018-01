Indiferença de Janot com saída de procurador intriga Planalto

Coluna do Estadão

Assessores de Temer estão intrigados com a indiferença de Rodrigo Janot com a contratação do ex-procurador Marcelo Miller pela banca de advocacia Trench Rossi Watanabe.

Miller era uma das estrelas da PGR, que investigava a JBS em várias operações. O Trench Rossi Watanabe, para onde se transferiu, tornou-se o escritório da JBS.

Uma linha do tempo mostra coincidência de datas entre a saída de Miller e a produção de provas contra Temer pela JBS.

Miller enviou a seguinte nota para a Coluna:

“Sobre a nota publicada hoje, 08/06, na Coluna do Estadão, Marcello Miller reafirma que nunca participou de nenhuma investigação relacionada ao Grupo J&F, que inclui a empresa JBS”.

