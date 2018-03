O conselheiro José Saraiva, único indicado pelo presidente Michel Temer à Comissão de Ética Pública, pediu afastamento da análise do processo instaurado contra o ministro de Governo, Geddel Vieira Lima. José Saraiva chegou a pedir vista do requerimento de abertura do processo, mas voltou atrás após um pedido do próprio ministro e acatou a abertura de investigação pelo ministro ter atuado em benefício próprio. (Naira Trindade)

