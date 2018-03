Indicado por Dilma, Mauro Menezes é reeleito presidente da Comissão de Ética

Coluna do Estadão



Conselheiros da Comissão de Ética Pública da Presidência reconduziram, por unanimidade, o advogado Mauro de Azevedo Menezes ao segundo mandato no colegiado. Menezes ficará a frente do grupo até 15 de março de 2018. Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Mauro Menezes é advogado perante os Tribunais Superiores em Brasília e integra a CEP por indicação da presidente Dilma Rousseff desde setembro de 2012. Na gestão dele, a Comissão decidiu punir com censura ética o ex-ministro Geddel Vieira Lima, acusado de tráfico de influência. (Naira Trindade)