Indicado para substituir Daiello acaba de chegar ao prédio da PF

O delegado Fernando Segóvia acaba se chegar no edifício sede da Polícia Federal para uma reunião com o diretor-geral Leandro Daiello. O Ministério da Justiça confirmou nesta quarta-feira que Segóvia irá substituir Daiello no comando da instituição. A informação foi antecipada pela colunista Eliane Cantanhêde.

LEIA MAIS: Temer define novo diretor-geral da PF

ANÁLISE: Andreza Matais: Padilha influenciou Temer a promover troca na PF

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segóvia foi superintendente da PF no Maranhão. Ele foi também adido da PF na África do Sul e superintendente regional no Maranhão. Formou-se em Direito na Universidade de Brasília (UnB) e tem 22 anos de carreira.

A Coluna do Estadão revelou sábado as articulações em torno de Segóvia. Na ocasião, a nota dizia: As conversas sobre a mudança no comando da PF são tocadas no gabinete do ministro Eliseu Padilha e envolvem o delegado Fernando Segovia. O nome dele chegou ao chefe da Casa Civil pelo ministro Augusto Nardes, do TCU.