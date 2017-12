Coluna do Estadão

A nomeação de Gilberto Occhi para a presidência da Caixa recebeu críticas de aliados de Temer por se tratar de uma indicação política, feita pelo PP, para comando de empresa estatal.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao