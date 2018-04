A escolha do deputado André Moura (PSC-SE) para líder do governo no Congresso quebra uma tradição. Há seis anos, a vaga é ocupada por um senador. O atual dono do cargo, Romero Jucá (PMDB-RR), será líder do governo no Senado.

