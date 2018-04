A decisão do presidente Michel Temer de fazer o deputado André Moura (PSC-SE) líder do governo no Congresso irritou senadores, que defendem um nome com mais trânsito nas duas Casas Legislativas.

De forma reservada, Senadores creditam a “operação desastrada” da indicação de André Moura ao ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.

