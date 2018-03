Coluna do Estadão

No dia do incêndio na superintendência da PF em Curitiba, avaliou-se transferir os presos para o presídio por causa da falta de luz e do forte cheiro. Os presos da Lava Jato fizeram um apelo para permanecer onde estavam. Entre eles, Antonio Palocci e Marcelo Odebrecht.

