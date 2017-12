Coluna do Estadão

Como Temer resolveu aparecer de última hora no almoço dos líderes da base, não houve muito tempo para que seu escalão avançado monitorasse o local quanto a segurança da casa do sogro do deputado Rogério Rosso.

Os líderes deram graças a Deus por haver salgadinhos de entrada, já que esperaram duas horas por Temer.

