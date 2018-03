Na versão de Geddel, impasse sobre vaquejada motivou saída de Calero

Uma das razões que motivaram a saída do ministro da Cultura, Marcelo Calero, foi o impasse em torno do projeto, aprovado no Senado na semana passada, que dá à vaquejada status de manifestações da cultura nacional e os eleva à condição de patrimônio cultural imaterial do Brasil. O ministro chegou a pedir ao presidente Michel Temer que vetasse a lei. Encontrou obstáculos de ministros próximos ao presidente, que defendem ainda que Temer faça um evento grandioso para sancioná-la já que o tema teve muita repercussão com a manifestação de vaqueiros em Brasília. Essa versão para a saída de Calero foi dada pelo ministro Geddel Vieira Lima, da articulação política. (Naira Trindade)

