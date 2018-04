Impasse nas comissões interessa ao governo

A demora na definição dos presidentes das comissões no Congresso interessa ao governo. Hoje completa 35 dias a paralisação das discussões de projetos nos colegiados causada pela disputa nas bancadas partidárias em torno da indicação dos presidentes. Para o governo, o impasse é conveniente porque evita uma enxurrada de requerimentos da oposição para convocar ministros no momento em que Eliseu Padilha (Casa Civil) é acusado de ter captado caixa dois para o PMDB e mandado entregar um pacote no escritório de José Yunes.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao