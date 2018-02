Imbassahy ganha força, mas Temer deve anunciar substituto de Geddel só em 2017

Coluna do Estadão



O nome do líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy (BA), ganhou força para a Secretaria de Governo. O tucano tem apoio da cúpula do partido, que já levou a sugestão para Michel Temer.

O presidente disse a líderes partidários, contudo, que sua disposição é preencher a vaga de Geddel Vieira Lima em 2017. Qualquer movimento nesse sentido agora poderia criar ciumeira na base.

