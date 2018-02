Imbassahy deve ser novo ministro da Secretaria de Governo

Na busca por nomes para preencher a Secretaria de Governo, cogitou-se transferir Bruno Araújo das Cidades para a pasta, vaga com a queda de Geddel Vieira Lima. Com o PSDB no coração do governo, se a gestão Temer ruir, leva os tucanos junto.

O ministro disse que prefere continuar na pasta das Cidades. O líder do PSDB na Câmara, Antonio Imbassahy (BA), só não assume a Secretaria de Governo se não quiser.

