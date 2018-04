“A eleição de 2018 está igual a BR-163, em Mato Grosso. Quem conseguir passar será candidato”, disse sobre a repercussão da Lava Jato na corrida para o Planalto. No início do mês, um total de 164 km sem asfalto bloqueou o escoamento de parte da safra de grãos do centro-oeste por causa dos atoleiros.

