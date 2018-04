O governo começou a pensar em criar o Ministério do Saneamento, como antecipou a Coluna ontem, depois de o presidente Temer assistir no Fantástico, da TV Globo, a uma reportagem sobre o tema dizendo que 34 milhões de pessoas vivem sem água tratada no País.

