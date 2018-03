Hussein Kalout será o novo secretário da Secretaria de Assuntos Estratégicos

Hussein Kalout será o novo secretário-especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), pasta criada em Medida Provisória publicada hoje. Kalout é cientista político, professor de Relações Internacionais, pesquisador da Universidade Harvard, onde integra o Belfer Center for Science and International Affairs da Harvard Kennedy School of Government. Ele é membro do Conselho Consultivo da Harvard International Review e conselheiro Sênior do Center for Strategic and International Studies (CSIS), em Washington-DC.

