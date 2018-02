Huck desiste de disputar eleição presidencial

O apresentador Luciano Huck não sairá candidato na eleição presidencial deste ano. Huck vinha conversando com vários partidos sobre sua entrada no jogo eleitoral, mas desistiu de concorrer. O presidente do PPS, Roberto Freire, legenda que abrigaria Huck, disse que não foi comunicado da decisão oficialmente.

A informação foi antecipada pelo O Antagonista e confirmada pela Coluna.

A saída de Huck da disputa beneficia o presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), que deve ser o candidato único do centro. De todos os nomes colocados nesse campo, ele é o que mais pontua.

O apresentador disse a interlocutores que foi uma decisão difícil, que está triste, mas que os prazos o estrangularam.