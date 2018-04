O ministro Herman Benjamin, relator no TSE do processo que pode cassar o mandato do presidente Michel Temer, comemorou a decisão do presidente da Corte, Gilmar Mendes, de colocar o tema na pauta já na semana que vem. Ele tem dito a pessoas próximas que está exausto e quanto antes acabar o processo, melhor.

