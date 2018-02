Heráclito Fortes justifica viagens por participação em parlamentos internacionais

Na lista dos deputados que mais viajaram em missões oficiais da Câmara, Heráclito Fortes (PSB-PI) justifica a quantidade elevada por ser membro do Parlasul, em Montevidéu, e primeiro vice-presidente do Parlatino, na Cidade do Panamá. No relatório em que a Coluna do Estadão teve acesso, aparecem viagens do deputado para Cidade do Panamá, Assunção, Filadélfia, San Salvador, Santiago, Montevidéu, Baku, Washington e Roma. Ao todo, a Câmara gastou R$ 6,2 milhões em diárias e passagens para missões oficiais de deputados e servidores nos mais variados eventos. Leia mais aqui.

