Heráclito: “Fernando Henrique teve o pior momento da vida dele”

O deputado Heráclito Fortes (PSB-PI) comentou o ‘não encontro’ do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com o presidente Michel Temer. “Fernando Henrique é um grande homem público da minha geração, mas esse foi o pior momento da vida dele. Não é atitude compatível com um estadista”, sobre FHC não encontrar tempo para reunir-se com Temer.

Os dois se reuniriam na segunda-feira, mas a agenda foi abortada depois que o presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), dizer publicamente que o governo Temer caminha para a ingovernabilidade.