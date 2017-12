Henrique Eduardo Alves, agora ex-ministro do Turismo, quebrou o silêncio e divulgou nota, no início desta noite, negado ter contas fora do País. “Refuto qualquer ilação a respeito de conta no exterior em meu nome”, afirmou Alves em uma curta nota.

A Procuradoria-Geral da República rastreia pagamento a Alves em conta na Suíça.