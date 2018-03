Haddad recebe bandeira quadriculada em agradecimento por reforma em Interlagos

Prestes a deixar o cargo, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi homenageado pelos organizadores do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 pela reforma no autódromo de Interlagos. O petista recebeu a bandeira quadriculada do evento deste ano assinada pelos pilotos Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Max Verstappen, os três primeiros colocados da prova, por ter tocado a obra, que teve um orçamento total de R$ 160 milhões. O próximo prefeito, João Dória, promete privatizar o complexo.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao