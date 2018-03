Coluna do Estadão

A coordenação de campanha do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, está organizando jantar num restaurante do Largo do Arouche para arrecadar recursos para pagar sua mal sucedida tentativa de reeleição.

O valor da adesão para o rega-bofe do petista é de tirar o apetite: R$ 5 mil por cabeça.

