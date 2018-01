Habeas Corpus de Eduardo Cunha está à espera de novo relator do Supremo

Coluna do Estadão

O pedido de habeas corpus feito pelos advogados do ex-deputado Eduardo Cunha para tirá-lo da prisão em Curitiba tinha como relator o ministro Teori Zavascki. Estava marcado para ser julgado pelo pleno do STF no dia 8 de fevereiro.

Com a morte de Teori, em acidente aéreo na última semana, o pedido para libertar Cunha, preso desde 19 de outubro, terá de aguardar pela nomeação do novo ministro.

