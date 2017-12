Coluna do Estadão

Antes de ser extinto por Dilma, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), agora recriado por Temer, vinha alertando desde 2010 para o perigo crescente do Aedes aegypti que transmite zika e dengue, por exemplo.

O atual governo diz que o antecessor não teria dado atenção devida aos alertas.

