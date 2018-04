Grupo quer Moreira fora da área de concessões

O presidente Michel Temer tem recebido pedidos do meio político para tirar o ministro Moreira Franco do comando das concessões. Empresários fazem coro às queixas de que essa é a maior decepção da área econômica. Dizem que Moreira não consegue desenrolar os projetos de investimento em infraestrutura que estão travados por envolver empresas investigadas na Lava Jato. Os descontentes pedem que a área tenha maior participação da Fazenda e que Temer escolha um técnico para tocá-la, a exemplo do que fez no BNDES e na Petrobrás.

As críticas a Moreira no meio político partem de aliados do governo no Senado, que não perdoam. “Se ele só cuidava disso e as concessões pouco andavam, imagine agora que virou ministro e terá mais atribuições?”, alfineta um governista.

O governo tem negado atrasos e afirma que o cronograma para conceder à iniciativa privada a administração de aeroportos, rodovias, ferrovias e portos está no prazo.

