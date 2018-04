Governo vai desacelerar a reforma tributária

A área política do governo pediu que lideranças da Câmara desacelerem a discussão da Reforma Tributária. O Planalto avaliou que não tem musculatura para discutir de uma só vez as Reformas Tributária, Previdenciária e Trabalhista e decidiu que vai gastar sua energia com a votação das duas últimas. O assunto não vai sair totalmente da pauta. A orientação é que, em vez de se pensar numa reforma mais profunda, sejam feitas mudanças pontuais na área tributária, mais fáceis de serem aprovadas no Congresso. A palavra de ordem é simplificação.

Temer estava animado com a reforma tributária, mas caiu na real depois que o relator, deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), falou de um assunto proibido no Congresso: volta da CPMF. Uma “maluquice”, segundo um ministro.

