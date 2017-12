Governo vai contrastar Temer com Lula e Dilma

O governo vai mudar sua estratégia de comunicação digital para tentar aumentar a popularidade do presidente Michel Temer. A nova equipe de publicitários quer permitir o acesso a todas as páginas online dos órgãos públicos por meio de um portal e oferecerá uma comparação dos dados da sua gestão com os governos Dilma/Lula. “O objetivo é não falar somente com os convertidos nem com as ‘gangues cibernéticas’ oposicionistas, mas com toda a sociedade”, diz o marqueteiro Elsinho Mouco, que apresenta a proposta quarta para Temer.

É guerra. Os posts do Palácio do Planalto, se aprovada a nova estratégia de comunicação, virão acompanhados da #pareEcompare para marcar as diferenças entre a gestão Temer e o governo anterior.

Ele fica. O marqueteiro aposta que o presidente é “o maior ativo de comunicação digital” do governo e nega que irá escondê-lo. “Vamos ter mais presidente. Não nos baseamos por pesquisa de bom/ótimo”.

Fim da pindaíba. O Ministério da Justiça liberou R$ 70 milhões para a Polícia Federal e R$ 30 milhões para a PRF saírem de sufoco. O valor é por mês e até o final do ano.

Vai vendo. O governo convocou os parlamentares para uma reunião segunda, na qual vai tratar da “readequação e priorização das emendas impositivas”. O tema é tocado pelo Planejamento. O ministro Dyogo Oliveira nega que será anunciado novo corte.

Tá bom. Mas assessores da área de orçamento no Congresso dizem que o governo deve formalizar quanto cada parlamentar perdeu em decorrência da queda de arrecadação. O valor deve ser R$ 750 mil.

Queda de braço. A base aliada de Michel Temer ameaça deixar caducar a medida provisória que cria a TLP caso o governo não faça acordo pela aprovação do Refis, relatado pelo deputado Newton Cardoso Júnior (PMDB-MG).

Te demito. O Planalto vai demitir Nicola Miccione da diretoria de Controle e Risco do BNB. Ele foi indicado para o cargo por Veneziano Vital do Rêgo (PB), que votou contra Temer.

Pagando promessa. A medida irritou o irmão do deputado, o ministro Vital do Rêgo. O posto deve ir para outro peemedebista.

Vem aí. Uma nova fase da Operação Lava Jato vai envolver personagem e fatos já conhecidos, mas abalar ainda mais o meio político. A ordem virá do Supremo Tribunal Federal.

CLICK. O ministro Blairo Maggi aproveitou o sobrevoo em plantações de algodão em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, e fotografou de perfil o presidente Michel Temer.

Gigantes. A compra do Citibank pelo Itaú Unibanco vai ser julgada pelo Cade na sessão de quarta, 16.

Rumo a 2018. A assessoria do tucano Geraldo Alckmin montou grupo de WhatsApp para que jornalistas sejam informados das ações do governador de São Paulo em nível nacional.

PRONTO, FALEI!

Beto Albuquerque, vice-presidente nacional do PSB

“Quem não veio (à comemoração de 70 anos do PSB) não me faz falta nenhuma”, sobre a ausência de dissidentes que cogitam trocar o PSB pelo DEM.