O governo está mobilizando os 259 deputados que, em tese, estão na Câmara para tentar discutir e votar na tarde desta terça-feira, 28, o relatório com mudanças no marco regulatório do pré-sal. Caso haja número suficiente de deputados na sessão da comissão especial, os trabalhos começam às 14h30.

Pelo texto, a Petrobrás fica desobrigada a ter participação mínima de 30% na exploração dos blocos do pré-sal.