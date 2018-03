Coluna do Estadão

Uma das maiores preocupações do Planalto era que o senador Aécio Neves se chateasse ao descobrir que a criação do novo ministério de Moreira diluiria os super poderes do tucano Antônio Imbassahy, na Secretaria de Governo.

Aécio decidiu dar um voto de confiança ao governo, mas vai observar os próximos movimentos.

