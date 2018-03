Governo teme que Renan use jantar oferecido a ministro para novas críticas

O governo vê com reservas o jantar que será oferecido hoje pela bancada do PMDB ao ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. Teme que o líder Renan Calheiros use o evento para novo ataque ao Planalto.

Em véspera de ano eleitoral, Renan vai pedir ao ministro que não corte repasses para o governo de Alagoas, comandado por seu herdeiro, Renan Filho, candidato à reeleição.

