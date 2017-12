Coluna do Estadão

Além de Wesley Safadão, recursos do Ministério do Turismo pagaram cachê de R$ 200 mil para Bruno & Marrone se apresentarem na festa junina de Maracanaú. Já César Menotti e Fabiano receberam R$ 180 mil de verba pública.

Siga a Coluna do Estadão:

No Twitter: @colunadoestadao

No Facebook: www.facebook.com/colunadoestadao