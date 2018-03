Coluna do Estadão

Há uma preocupação especial do Planalto com o fato de o relator da reforma da Previdência, Arthur Maia (PPS-BA), ser um dos alvos de inquérito do ministro Edson Fachin. O governo vai acompanhar de perto como o deputado administra a situação.

