Governo se desgastou ‘de graça’ com negativa de Velloso, dizem interlocutores do presidente

Interlocutores do presidente Michel Temer avaliam que o governo se desgastou de graça no processo de escolha do ministro da Justiça, especialmente com a recusa de Carlos Velloso.

Acham que faltou habilidade na condução do caso. Esses interlocutores reclamam que, se havia possibilidade de ele dizer não, o Planalto não deveria ter deixado vazar que era o preferido para o cargo.

