O governo decidiu vigiar com mais atenção a discussão das reformas previdenciária e trabalhista. A avaliação é de que o andamento das comissões pode demorar mais do que estava previsto. O governo quer aprovar as duas ao mesmo tempo.

