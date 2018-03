O governo não deixou o ex-presidente da Funasa Henrique Pires desamparado. Demitido do cargo para dar a vaga a Rodrigo Dias, indicado pelo PTN, Pires será secretário no Ministério do Turismo, sob o guarda-chuva do ministro correligionário Marx Beltrão. O rearranjo está publicado em edição extra do Diário Oficial de hoje. (Naira Trindade)

