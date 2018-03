Governo queria aliado fiel dentro do Supremo

A fidelidade política foi o ponto decisivo para que o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, fosse escolhido para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer optou por apontar um aliado perfeitamente alinhado ao Planalto, que possa votar a favor do governo nas questões que surjam no Supremo. Moraes é filiado ao PSDB e próximo de Temer e do governador Geraldo Alckmin. Com apoio declarado de PMDB, PSDB e DEM, Moraes deve ter seu nome aprovado pelo Senado, mas debaixo de ataques da oposição.

