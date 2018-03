Governo quer urgência da reforma trabalhista no Senado

A votação da reforma trabalhista no Senado é considerada fundamental pelo governo para ajudar a aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Os deputados costumam argumentar que se expõem para ajudar o governo e, quando as medidas chegam ao Senado, empacam. O Planalto montou uma operação para desfazer a tese. Seguindo ordem do presidente Temer, o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), vai pedir urgência na tramitação da trabalhista, para que ela pule etapas e seja votada no plenário já na próxima semana.

Se a oposição derrubar o pedido de urgência, a alternativa será propor que a discussão passe apenas pela CCJ e não por três comissões. Romero Jucá define hoje o relator.

