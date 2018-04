O governo tenta convencer o ministro Osmar Serraglio a manter José Levi Mello do Amaral secretário executivo do Ministério da Justiça. Levi é ligado ao novo ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao