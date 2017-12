O governo pretende criar um sistema de controle de gastos com salários, a exemplo do Sidof, para os poderes Legislativo e Judiciário. Esse sistema vai fiscalizar vantagens e impedir que elas ultrapassem o teto de gastos com remuneração dos três poderes. O Sidof, do governo federal, controla os gastos do poder executivo. O mesmo sistema deve se replicado nos outros poderes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.