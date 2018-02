Governo pretende viabilizar Ferroanel de São Paulo

Coluna do Estadão

O Ferroanel de São Paulo é uma das obras que o governo pretende viabilizar a partir da MP das Concessões. Ela prevê que, para renovar seus contratos, as atuais concessionárias de ferrovia precisarão fazer novos investimentos indicados pelo governo, não necessariamente em suas malhas. O governo está listando as linhas que considera mais importantes para melhorar a logística no País.

Quando surgiu, a ideia não empolgou os empresários do setor. Mas, no governo, há quem jure que agora eles estão topando. Tudo depende de como o projeto se encaixa ou não nos planos da concessionária.

