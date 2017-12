Governo pretende adotar discurso de criticar PT e Dilma

Coluna do Estadão

Para tentar sair do canto do ringue, o governo quer que os seus integrantes adotem discurso de reação forte contra o PT e a presidente afastada Dilma Rousseff.

A ideia é transmitir a mensagem que o presidente em exercício, Michel Temer, herdou um País arrasado, com rombo fiscal de R$ 170 bilhões, desemprego de quase 12 milhões de pessoas e inflação de dois dígitos.

O Planalto avalia que, até agora, ficou estático demais, vendo petistas baterem no novo governo, sem reação. O plano é culpar Dilma e PT diretamente pela péssima situação do País.

