Governo prepara pacote para ajudar empresas

A equipe econômica está concluindo as discussões em torno de uma série de medidas para facilitar a vida das empresas. A ideia é fazer uma “melhoria no ambiente de negócios”, atacando problemas que travam o funcionamento do setor. Hoje, a burocracia faz com que a abertura de uma empresa leve cem dias para ocorrer e a ordem é acabar com isso. A rodada de conversas começou há três semanas e foi acelerada nos últimos dias por causa da pressão que existe no governo para apresentar rapidamente bons resultados na economia.

Equipe econômica e Planalto decidiram que não vão incluir Refis nesse pacote. Acham que a proposta é muito “a cara do governo anterior”. A medida também é considerada pouco eficiente, já que várias firmas aderem, mas não pagam.

